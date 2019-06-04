Ramazan Bayramı kutlanıyor
42 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:11 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Siverek Belediyesi
Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın
, İlçe Emniyet Müdürü Teoman
Yıldırım, Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Hayri Yazıcı ve daire amirleri, vatandaşlarla bayramlaştı.
Protokol üyeleri, programa katılan vatandaşlarla sohbet etti.
Buradaki programın ardından protokol üyeleri, polis ve jandarma karakollarını ziyaret ederek görev başındaki personellerin bayramını kutladı.
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