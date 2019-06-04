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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Bilecik Valiliği tarafından organize edilen törende protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

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Bilecik Valiliği tarafından organize edilen törende protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törene, Vali Bilal Şentürk, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, milletvekilleri Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Şentürk, programda yaptığı konuşmada, katılımın yoğunluğundan dolayı herkese teşekkür ederek bayramlarını kutlardı.
Bayramların, küskünlük ve kırgınlıkları, insanların birbirini incitme noktasındaki zaaflarını ortadan kaldıracak güzel günler olduğunu vurgulayan Şentürk, "Bizler de bayram dolaysıyla bir araya gelerek ilimiz, ülkemiz, ailemiz ve milletimiz için iyi ve güzel olanları yapmak üzere bir gönül birlikteliği kurmak arzusundayız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:40 Kaynak: AA
Bilecik Valiliği, Güncel
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