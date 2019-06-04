Ramazan Bayramı kutlanıyor

Tokat
ve Erbaa
ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen programda, Vali Ozan Balcı
vatandaşlarla bayramlaştı.
Balcı, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Bayramlaşma programına CHP
Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, İl Jandarma
Alay Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Erbaa
Erbaa ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Kaymakam Bülent Karacan
, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl
, eski Tokat Milletvekili Zeyid Aslan
, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Bülent Karacan, "Bayramlar birlik ve beraberliğin zirveye ulaştığı zamanlardır, mübarek 11 ayın sultanı olan ramazan ayını geride bırakarak Ramazan Bayramı
'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize hayırlı bayramlar dilerim." dedi.