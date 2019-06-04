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Ramazan Bayramı kutlanıyor

17 dakika önce

Nizip ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

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Nizip ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Nizip şehitliği ziyaretiyle başlayan kutlamalara Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, İlçe Müftüsü Musa Çiftçi ve daire amirleri katıldı.
Şehitlikte şehit yakınlarıyla bayramlaşan protokol üyeleri, daha sonra, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görevli polis ve askerlerin bayramını kutladı. Nizip Huzurevine geçerek Huzurevi sakinleriyle de bayramlaşan protokol üyeleri, onlarla bir süre sohbet etti.
Kaymakam Şahin, burada yaptığı konuşmada, bayramların toplumdaki birlik ve beraberliği pekiştiği, sevinçlerin ve mutlulukların paylaşıldığı özel gün olduğunu söyledi.
Şahin ve beraberindeki heyet, Hatice Kübra Cami'sine geçerek burada kılınan ikindi namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:03 Kaynak: AA
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