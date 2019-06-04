Ramazan Bayramı kutlanıyor
9 dakika önce
Amasya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:10 Kaynak: AA
'da Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirilen 533 yıllık Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Osman Varol, 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı ramazanı hep beraber idrak edip bayrama kavuştuklarını söyledi.
Bayramların umutların tazelendiği, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, kırgınlıkların sona erdiği çok özel günler olduğunu vurgulayan Varol, "Ben de bayramınızı tebrik ederek, ailelerimiz ve ülkemiz hakkında güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramlar aynı zamanda duaların kabul olduğu müstesna anlardır. Allah devletimize ve milletimize güç versin." dedi.
Program, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun duası ile son buldu.
Törene Belediye Başkanı Mehmet Sarı
, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
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