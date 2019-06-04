Ramazan Bayramı kutlanıyor

Kastamonu'nun Hanönü ve İnebolu ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Hanönü ve İnebolu ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Hanönü Kaymakamlığı ve Belediye başkanlığınca ilçedeki bir çay bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Hasan Doğan, Bolu'nun Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, resmi kurum amirleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Doğan, vatandaşların bayramlaşmaya yoğun ilgi göstermesinin kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım. İlçe dışından gelen vatandaşlarımızın dönerken trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum." dedi.

Bayramlaşmanın ardından İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ziyaret edildi.

İnebolu

İnebolu'ya bağlı Beyler köyünde düzenlenen geleneksel bayram şenliğinde halat çekme, çuvalda yürüme, kaşıkta yumurta taşıma, sandalye kapma, ayakta balon patlatma gibi yarışmalar yapıldı.

Beyler Köyü Muhtarı Ramazan Şivetoğlu, AA muhabirine yaptığı, geleneksel bayram şenliğinin bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Her yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü düzenlenen şenliği geleneksel hale getirdiklerini belirten Şivetoğlu, "Bayram şenliği sayesinde köy halkımız bir araya geliyor. Gurbetçilerimiz bayramı köyümüzde geçiriyor. Komşu köylerden de misafirlerimiz şenliğimize katılıyor. Bayramı bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde geçiriyoruz. Uzun süredir birbirlerini görmeyen hemşehrilerimiz şenlikte buluşup hasret gideriyor. Gelecek nesillere de bu geleneği aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Şenlikte katılımcılara etli pilav, tatlı ve ayran ikram ettiklerini anlatan Şivetoğlu, yarışmalarda dereceye girenlere de çeşitli hediyeler verdiklerini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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