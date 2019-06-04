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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Ordu'da Valiliğin ev sahipliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Ordu'da Valiliğin ev sahipliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Altınordu Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen kent bayramlaşmasına Vali Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, siyasi partilerin yöneticileri, daire müdürleri, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ve diğer protokol üyeleriyle bayramlaşmaya gelen misafirleri, Öğretmenevi'nin girişinde karşılayarak bayramlarını kutladı.



Kur'an-Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Yavuz, "Ramazanın manevi atmosferinde bir ay geçirdik. Hamdolsun ki Ordu huzurlu bir ramazan ayı geçirdi. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneklerini bu şehir verdi." dedi.
"Bugün de bayramı hak etmiş bir topluluk olarak kutluyoruz" diyen Yavuz, "Öncelikle aziz milletimize, gönül coğrafyamıza, İslam dünyasına Ramazan Bayramı'nın hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah kan ve gözyaşının dindiği, İslam devletlerinde kan akmadığı, kardeşliğin tesis edildiği, ülkemize ve milletimize yönelen kem gözlerin kör edildiği bir süreci hep beraber yaşamış oluruz. Burada Ordu'nun özeti var. Katılan siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, kısacası gönlü burada olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güler de katılımcıların bayramını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:17 Kaynak: AA
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