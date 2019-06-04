Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Kırşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla sevgi evleri, huzurevi ve şehit aileleri ziyaret edildi.

Ramazan Bayramı kutlanıyor, System.String[]
Kırşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla sevgi evleri, huzurevi ve şehit aileleri ziyaret edildi.
Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve eşi Fatma Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Fatma Bacı Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek devletin koruması altındaki çocuklarla bayramlaştı.
Protokol üyeleri, Sevgi Evleri'nin ardından huzurevine geçerek burada kalanların bayramını kutladı.
Huzurevindeki bayramlaşma sırasında konuşan Vali Akın, gönülleri manevi huzur ile dolduran, insanları iyiliğe, güzelliğe, yardımlaşma ve dayanışmaya sevk eden mübarek Ramazan ayını geride bırakarak Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu milletçe hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi.
Vali Akın ve beraberindekiler, daha sonra, şehit polis memuru Ramazan Donat ve şehit jandarma komando Oktay Atasoy'un ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:34 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 18:59:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]