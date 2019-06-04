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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, vatandaşlarla bayramlaştı.

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Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, vatandaşlarla bayramlaştı.
Ürgüp ilçesinde belediye tarafından meydanda hazırlanan çadırda bayramlaşma programı düzenlendi.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, alışılmış bayramlaşma programlarının dışına çıkarak makamda bayramlaşmak yerine meydanda hazırladıkları alanda bayramlaştıklarını belirtti.
Bayramı Cumhuriyet Meydanı'da kutlamak istediklerini dile getiren Aktürk, "Özellikle bölgemize gelmiş olan yerli yabancı misafirlerimizle bayramlaşıyoruz, kucaklaşıyoruz, çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bayramda bölgeyi gezmek için gelen misafirlerimiz yaşadıkları memleketlerde böyle bir uygulamanın olmadığını ifade ediyorlar, böyle bir uygulamanın kendi memleketlerinde de olmasını istiyorlar." dedi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Ali Özer de vatandaşların bayramlarını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:46 Kaynak: AA
AK Parti, Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel
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