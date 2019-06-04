Ramazan Bayramı kutlanıyor

Çanakkale
'nin Ezine
, Gelibolu
ve Lapseki
ilçelerinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi.
Ezine'deki bayramlaşma, Kaymakam Ali İkram Tuna
'nın ev sahipliğinde Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.
Törene Belediye Başkanı Güray Yüksel
, Geyikli
Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu
, AK Parti
Ezine İlçe Başkan Vekili Mehmet Ünsal
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Gürkan Irak
, İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli, STK
başkanları ve muhtarlar katıldı.
Kaymakam Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların önemine değinerek, "Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevi unsurlardan biri olan bayramlar her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı, buruk gönüllerin tamir edildiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların giderildiği, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı müstesna günlerdir. Milli ve manevi hayatımızda böylesine önemli yer tutan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu milletçe yaşamaktayız." dedi.
Gelibolu
Gelibolu'daki bayramlaşma töreni Atatürk
Kültür Merkezinde yapıldı.
Belediyenin ev sahipliğindeki törene Kaymakam Hakan Kılınçkaya
, Garnizon Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar
, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan
, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kılınçkaya, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının geride bırakıldığını belirterek, "Hayırlara vesile olacak mübarek bir ayı geride bıraktık. Bu vesile ile bayramların birlik ve beraberlik ile paylaşmanın güzelliklerini yaşadık. Nice bayramlarda sağlık ve mutlulukla beraber olmak dileği ile hepinize iyi bayramlar olsun." şeklinde konuştu.
Lapseki
Lapseki Öğretmenevi'ndeki törene Kaymakam Tahir Şahin
, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, Umurbey
Belediye Başkanı Erdal Doğan
, Çardak
Belediye Başkanı Metin Semerci
, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Yenici, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ile muhtarlar katıldı.
Şahin ve Yılmaz, törende yaptıkları konuşmalarda, bayramların önemine dikkat çekerek katılanlara teşekkür etti.