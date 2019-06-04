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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Amasya'nın Taşova, Suluova ve Merzifon ilçeleri sakinleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programlarında bir araya geldi.

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Amasya'nın Taşova, Suluova ve Merzifon ilçeleri sakinleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programlarında bir araya geldi.
Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, ilçedeki Bir Eylül Parkı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, vatandaşların bayramını kutlayarak bayramın birlik ve beraberliğin artmasına vesile olmasını diledi.
Belediye Başkanı Fatih Üçok ise bayramlaşma programları düzenleyerek, halkın kaynaşmasına ve birlik ve beraberliğinin pekişmesine katkı sağladıklarını, toplumun huzur ve barışının tesisinde bu gibi özel günlerin fırsat olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Taşova'da da Ramazan Bayramı dolayısıyla kaymakamlıkta bayramlaşma töreni düzenlendi.
Kaymakam Okan Yenidünya, kaymakamlıktaki programda, bayramın ilk gününü huzur ve güven içerisinde geçirdiklerini söyledi.
Bir bayramı daha birlik ve beraberlik içinde kutladıklarını dile getiren Yanidünya, "Bizlerin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin, yaşlı rehabilitasyon ve huzur evlerinde bulunan vefa ve sevgiye muhtaç yaşlılarımızın, sevgi evlerinde kalan miniklerimizin de özellikle bayramını tebrik ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar birbirinin bayramını kutladı.
Merzifon ilçesinde de Medrese Parkı'nda düzenlenen programla ilçe protokolü ve ilçe halkı bayramlaştı.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yaptığı konuşmada, devlet ile vatandaşın bir araya gelerek bayramlaşmalarından son derece memnuniyet duyduğunu söyledi.
Bayramların, birlik ve beraberlik duygularının perçinleştiği günler olduğunu dile getiren Demirkale, "Mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlamak vesilesiyle sizlerle burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz çok büyük milletiz. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta hep bir aradayız. Bu millet tarihinden aldığı kökleriyle geleceğe ışık saçacaktır."diye konuştu.
Konuşmaların ardından Demirkale ve diğer protokol üyeleri Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Huzurevi ve Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:23 Kaynak: AA
Taşova, Merzifon, Suluova, Ramazan Bayramı, Güncel
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