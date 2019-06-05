Ramazan Bayramı kutlanıyor

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Cizre Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sonucu tesis edilen huzur ve güven ortamını korumanın, desteklemenin ve güçlendirmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.
Arıcan, şöyle dedi:
"Bu huzuru ortamını korumak sadece biz kamu görevlileri ya da güvenlik birimlerimizin değildir, Hep beraber zengininden fakirine, esnafından memuruna kadar herkesin bu konuda bir katkısının olması gerektiğine inanıyorum. Bugüne kadar da vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum."Emniyet Müdürü Güngör Yıldız
, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Bülent Ayık, İlçe Jandarma
Komutan Vekili Yüzbaşı Mustafa Yılmaz 'ın da katıldığı programın ardından Arıcan, Cizre Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.