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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 dakika önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, güvenlik güçlerini ziyaret etti.

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Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Kaymakam Özadalı, beraberinde Belediye Başkanı Muzaffer Arlan ile İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek asker ve polisin bayramını kutladı.
Güvenlik güçlerinin her zaman görev başında olduğunu belirten Özadalı, "Sizler memleketimizin en kritik yerlerinde ve en zor zamanlarında bayram seyran demeden görevlerinizi özverili bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Bizler sizlere minnettarız. Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:57 Kaynak: AA
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