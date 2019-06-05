Ramazan Bayramı kutlanıyor
1 dakika önce
AK Parti Batman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti Batman
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:59 Kaynak: AA
İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.
İl binası önünde gerçekleşen programda konuşan AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir
, bayram dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Ramazan ayının önemine dikkat çeken Özdemir, "Rabbim yaptığımız ibadetleri kendi nezdinde kabul eylesin. Güzel ve bereketli bir ramazan ayı geçirdik. Rabbim bizlere daha güzel ve huzurlu bayramlar geçirmeyi nasip etsin." dedi.
Bayramlaşmaya AK Parti İl Başkanı Akif Gür
, İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.
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