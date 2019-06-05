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Ramazan Bayramı kutlanıyor

51 dakika önce

Lüleburgaz ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Lüleburgaz ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Lüleburgaz Belediyesi önünde düzenlenen törene, Kaymakam Vekili Hakan Özarslan, Belediye Başkanı Yardımcısı Leyla Güncer, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Menekşeoğlu, daire müdürleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve huzurevini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Lüleburgaz, Ramazan Bayramı, Güncel
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