Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla programı düzenlendi.
Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:56 Kaynak: AA
İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törene Vali Ali Fuat Atik, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erol Ürküt, kurum müdürleri, parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Vali Atik ve beraberindekiler programın ardından Siirt-Kurtalan kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağındaki polis noktasını ziyaret etti.
Güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Atik yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliği için gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlığının devam edeceğini söyledi.
Atik, daha sonra şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.
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