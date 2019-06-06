Ramazan Bayramı kutlanıyor

AK Parti Kırklareli
İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
, bir çay bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı
'nın mutluluk içerisinde idrak edildiğini söyledi.
Ramazanın birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttırdığını belirten Minsolmaz, bayramlarda da küslüklerin sona ermesini kardeşlik duygularının daha fazla artması temennisinde bulundu.
Herkesin şeker tadında bir bayram geçirmesini dileyen Minsolmaz, törene katılan herkese teşekkür etti.
İl Başkanı Alper Çiler de bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu belirtti.