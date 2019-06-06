Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Ramazan Bayramı kutlanıyor, System.String[]
AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, bir çay bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın mutluluk içerisinde idrak edildiğini söyledi.
Ramazanın birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttırdığını belirten Minsolmaz, bayramlarda da küslüklerin sona ermesini kardeşlik duygularının daha fazla artması temennisinde bulundu.
Herkesin şeker tadında bir bayram geçirmesini dileyen Minsolmaz, törene katılan herkese teşekkür etti.
İl Başkanı Alper Çiler de bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:51 Kaynak: AA
Milletvekili, Kırklareli, AK Parti, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler AK Partili Veysel Eroğlu'dan, tartışılacak sözler: CHP'nin adayını Yunanistan destekliyor! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker bayramı diye bir bayram yok Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 12:14:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]