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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Babaeski ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Babaeski ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Bir çay bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Hakan Özarslan, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, kurum müdürleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Özarslan, bayramlaşma programında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayram'nda, karşılık beklemeden yapılan iyiliğin ve toplumsal yardımlaşmanın doruk noktasına ulaşıldığını ifade ederek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.
Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve huzurevini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:00 Kaynak: AA
Abdullah Hacı, Babaeski, Ramazan Bayramı, Güncel
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