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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Bir otelde gerçekleştirilen programa Kaymakam Sezer Işıktaş, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, kurum müdürleri, askeri erkan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Işıktaş bayramların çok özel günler olduğunu belirterek, bu günlerin küskünlük, dargınlık havasından arınıp dostluk ve kardeşlik duygularının tazelendiği önemli günler olduğunu vurguladı.
Halkın bayramını en içten dileklerle kutladığını ifade eden Işıktaş, bölgede görev yapan herkese teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Sezer Işıktaş, Şırnak, Silopi, Güncel
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