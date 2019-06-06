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Ramazan Bayramı kutlanıyor

22 dakika önce

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı parti üyeleriyle bayramlaşma programında bir araya geldi.

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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı parti üyeleriyle bayramlaşma programında bir araya geldi.
Eskişehir'de faaliyet gösteren Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.
Avcı, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen yerel seçimlerde AK Parti teşkilatı adına görev yapan herkese teşekkür etti.
Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın programı dolayısıyla katılamadığını dile getiren ve selamlarını ileten Avcı, "Herkesten Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Buraya gelirken bir haber aldım. Letonya'da yapılan Avrupa Fizik Olimpiyatlarında Türkiye 30 ülke arasında birinci oldu. Tüm takım üyesi öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu malum örgütün bir dönem düzenlediği hileli hurdalı olimpiyatlara benzemez. Bu başarı göğsümüzü kabarttı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Bayramlaşma merasimi hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:16 Kaynak: AA
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