Ramazan Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Kuzu, Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi hekim ve personeli ziyaret etti.

Hastaneden yapılan yazılan açıklamaya göre, Kuzu, İdari ve Mali İşler Müdürü Namık Kemal Çakıcı ve Başhekim yardımcıları Kazım Coşkun, Ali Rıza Pazarbaşı ile Ramazan Bayramı dolayısıyla hastaneye gelerek hastane personeli ve hastaların bayramlarını kutladı.

Başhekim Kuzu ve idareciler, hastaneye gelen vatandaşlarla da bayramlaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette ayrıca personele ve hastaneye gelen vatandaşlara bayram şekeri de ikram edildi.