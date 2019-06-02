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Ramazan Bayramı mesajları

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Semih Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Semih Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk mesajında, manevi güzelliklerin en üst düzeyde yaşandığı, rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği ramazan ayını geride bıraktıklarını, huzur içinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Bayramların insanları birbirine yaklaştıran, sevgi, kardeşlik, hoşgörü, dayanışma ve paylaşma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı kıymetli günler olduğunu vurgulayan Şentürk, şunları ifade etti:

"Manevi yönden büyük değeri olan bu özel günleri, gelecek nesillere en güzel şekilde bırakabilmek için bayramlarımızı büyüklerimizle, gençlerimizle ve çocuklarımızla paylaşmalı, değer yargılarımıza sahip çıkarak, geçmiş ile gelecek arasındaki kültür köprülerimizi sağlamlaştırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Bileciklilerin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesi, hem milletimiz hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olması diliyorum."
Milletvekili Yaşar Tüzün
Milletvekili Tüzün ise umut ve sevgi dolu bayramlara ulaşılması temennisinde bulunarak, Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Birlik ve beraberlik duygusunun doruk noktada yaşandığı, dayanışma ve kardeşliğin güzel örneklerinin görüldüğü Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifadesinde bulunan Tüzün, şunları kaydetti:
"Toplum olarak dostluk ve kardeşlik duygularıyla buluştuğumuz, sevginin, saygının, hoşgörünün pekiştiği, kaygıların unutulduğu özel günler olan bayramlar aynı zamanda umutlarımızın yeniden yeşerdiği, iyiliklerin, güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı zaman dilimleridir. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimiz başta olmak üzere milletimiz ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum."
Belediye Başkanı Semih Şahin
Belediye Başkanı Şahin de Bileciklilerin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bayramların kardeşlik, paylaşma ve sevgi ayı olduğuna dikkati çeken Şahin, "Sevgi ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bayramlar, aynı zamanda birlik ve beraberlik tablosunun oluştuğu zaman dilimleridir. Şehrimiz, ülkemiz ve bütün dünyada çocukların sevindiği, kardeşlik ve paylaşmanın arttığı bir yaşam temennisiyle bütün hemşehrilerimiz, milletimiz ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:31 Kaynak: AA
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