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Ramazan Bayramı'na doğru

54 dakika önce

Malatya'da vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için bir dizi tedbir alındı.

Ramazan Bayramı'na doğru, System.String[]
Malatya'da vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için bir dizi tedbir alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret ve şevk içerisinde çalışan güvenlik güçlerine önemli görevlerin düştüğü belirtildi.
Bu kapsamda Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından kaymakamlıklar, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınacağı aktarılan açıklamada, Devlet Hastanesi acil servisinde ve Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü kadın doğum ve çocuk acil servisinde yeterli sayıda sağlık personelinin bulunacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:34 Kaynak: AA
Malatya, Huzur, Ramazan Bayramı, Güncel
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