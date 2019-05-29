Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı'na doğru
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramı'na doğru

33 dakika önce

Develi Belediyesi'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi mahalle ve caddelerde temizlik çalışmalarına hız verdi.

Ramazan Bayramı'na doğru, System.String[]
Develi Belediyesi'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi mahalle ve caddelerde temizlik çalışmalarına hız verdi.
Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, rutin çöp temizliği dışında mahallelerde bulunan hafriyatların temizliğini yapan ekipler, su arazözü ile yol ve caddeleri suluyor.
Bütün ekiplerin bayram öncesi seferber edildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, daha temiz ve nezih ortamda hemşehrilerinin bayram yapabilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.
Öte yandan ekipler, ilçe merkezinde bulunan konteynerlerin dezenfekte edilmesinin yanı sıra, uçkun ve larvasit, ağaçlar için kevzi, yabani otlarla mücadele için ilaçlama çalışmalarını da devam ettiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:42 Kaynak: AA
Develi Belediyesi, Develi, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı CHP'den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz, Yeni Parti Kuruyor Kadri Gürsel teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:15:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]