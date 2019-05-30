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Ramazan Bayramı'na doğru

44 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Gül, mesajında, bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularıyla geçen rahmet ve bereket ayı ramazanı uğurlamanın hüznünü ve bu mübarek ayın sonunda bayrama kavuşmanın huzur, mutluluk ve sevincini birlikte yaşadıklarını aktardı.
Yüksek manevi değerleri vatan toprağında kardeşlik mayasıyla yoğuran bayramların toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, milli ve dini duyguların güçlendiği özel günler olduğunu belirten Gül, şöyle devam etti:
"Mübarek Ramazan Bayramı'nın toplumsal barış, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İslam coğrafyasında, acı ve umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan, savaş ve yoksulluk nedeniyle bayram yapamayan kardeşlerimizin acı ve sıkıntılarını paylaşıyor ve bu sıkıntıların bir an önce bitmesini diliyorum. Gaziantepli hemşehrilerimizin bu bayramda yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı ve yetiştirme yurtlarında kalan yavrularımızı unutmayacaklarına gönülden inanıyorum."
Gül, Valilik olarak başlattıkları Bir Çocuk, Bir Dilek Projesi'ne katkılarından dolayı Gaziantepli hayırseverlerin yardımsever olduklarını bir kez daha kanıtladığını, kimsesizlerin kimsesi olduklarını gösterdiklerini vurguladı.
Gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, hayatın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermek gerektiğini kaydeden Gül, "Bu kutlu günde tüm Gaziantepli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, Ramazan Bayramı'nın şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, herkesin huzur içinde, ailesiyle, tüm sevdikleriyle, acı ve kederden uzak, güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:35 Kaynak: AA
Huzur, Gaziantep, Ramazan Bayramı, Güncel
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