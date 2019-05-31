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Ramazan Bayramı'na doğru

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sekmen, mesajında, tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler sonrası bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşulduğunu kaydetti.
Bayramların tüm güzel hasletlerin kaynağı olduğunu bildiren Sekmen, "Bayramlar gönül köprüsüdür, muhabbet bağıdır. Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır. Hele Ramazan bayramı ki Allah rızası için tutulan oruçların bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükafatıdır. Dolayısıyla bizleri böyle bir iklim ve atmosferden mahrum etmediği için Yüce Allah'a ne kadar şükretsek azdır." ifadelerini kullandı.
Sekmen, Ramazan ayında kalp kiri ve gönül pasından kurtulmayı başaranlar için bayramın rahmet pınarlarında yıkanmak demek olduğundan bahsederek, şöyle devam etti:
"Bayram, sarılmaktır ve kucaklaşmaktır. Kırılan kalpleri onarmaya yarayacak bir helalleşme fırsatıdır. Bayram, büyüklerimize hürmet, küçüklerimize ise sevgidir. Bayram, milletimiz için birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. ve bayram bizi biz yapan tüm değerlerin yegane bir bütünüdür. Bayram ve bayramlaşmanın anlam ve hal dilini hayatın tüm aşamalarına taşımak gerekir. Asıl ihtiyaç duyduğumuz şey de zaten budur. Bunu başarabildiğimiz an, yaşantımızın bütünüyle anlam ve derinlik kazandığı an olacaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle Erzurumlu hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:23 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Güncel
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