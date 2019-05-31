Ramazan Bayramı'na doğru

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Ramazan Bayramı
nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Canalp, mesajında milletçe, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayramın insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan,topluma umut, sevgi veren, birlik ve beraberliği sağlayan özel bir gün olduğunu ifade eden Vali Canalp, mesajında şunları kaydetti:
"Bundan dolayı bayram, anlamına uygun olarak kutlanmalı, başta yakınlarımız olmak üzere, özellikle kimsesiz, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız ziyaret edilerek gönülleri alınmalı, yalnızlıkları hissettirilmemelidir.Bu duygu ve düşüncelerle; başta toprağımız ve mukaddes bildiğimiz tüm değerler uğruna canını veren Şehitlerimizin ve Gazilerimizin bizlere emaneti ailelerimiz, Bayram günü görevinin başında özveriyle hizmet eden görevlilerimiz olmak üzere, mesai arkadaşlarımın ve tüm halkımızın Mübarek Ramazan Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk, huzur dolu nice bayramlar dilerim."
"Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum"
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Başkan Gürkan, mesajında, bayramların milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı en değerli günler olduğu belirtti.
Ramazan Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığına sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini dileyen Gürkan, masajında şunları kaydetti:
"Ramazan ayı boyunca bizi biz yapan ortak değerlerimizle aynı sofrada buluştuk; ekmeğimizi, bereketimizi, sevgimizi paylaştık. Ramazan Bayramı'nı sevgi-barış-dostluk bağlarını ve birliğimizi daha da güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirelim. Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, sevgi, saygı, paylaşma, hoşgörü ikliminin güçlendiği; dargınlık ve kırgınlıkların sona erdiği; bizi biz yapan ortak değerlerimizdir. Bu bayram her şeyin çok güzel olduğu günlerin başlangıcı olsun. Aile büyüklerinin ziyaret edildiği, çocukların gülümsediği; hastaların, yoksulların, kimsesizlerin hatırlandığı bir bayram olmasını temenni ediyor; Edirne halkının ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum."