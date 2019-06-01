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Ramazan Bayramı'na doğru

42 dakika önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pekmezci, mesajında, bayramların toplumda birlik, beraberlik, saygı ve sevginin pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışma ruhuna, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesine, akraba, komşu ve büyüklerin ziyaret edilmesine, fakir, yetim ve kimsesizlerin gözetilmesine, kısaca her türlü insani ve ahlaki değerin yaşanmasına ve kazanılmasına vesile olan müstesna günler olduğunu vurguladı.
Tüm İslam alemini bir araya getirerek kenetlendiren bayramların Müslüman kalma bilincini diri tuttuğunu, İslam milletlerine tarih sahnesinde süreklilik kazandırdığına dikkati çeken Pekmezci, ramazanlar ve kutlu bayramların insanlık ve İslam alemi için tekrar tekrar dirilişin müjdesi ve habercisi olduğunu aktardı.
Pekmezci, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, yüce Allah'tan millete ve tüm Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:11 Kaynak: AA
Hükmü Pekmezci, Bayburt, Ramazan Bayramı, Güncel
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