Ramazan Bayramı'na doğru

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, bayramların dostluk ve kardeşliğin sıcaklığının hissedildiği özel günler olduğunu belirtti.

Bayramlarda birlik ve beraberliğin pekiştiğini, belirten Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Bayramlar, millet olarak dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duygularının en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir. Bu mübarek günde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız.

Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret etmek, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, onları sevindirmek manevi duygularımızı güçlendirecektir.

Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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