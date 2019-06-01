Ramazan Bayramı'na doğru

Yakutiye
Belediye Başkanı Mahmut Uçar
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Uçar, mesajında, bir aydan beri aynı sofra etrafında bir araya gelerek keyifle ve muhabbetle oruçların açıldığı ve sonunda da bu faziletli ibadetin bayrama dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayramların herkesi bir araya getirmesi, birlik ve beraberliği daha da arttırması açısından önemli olduğunu aktaran Uçar, şöyle devam etti:
"Bayramlar, sevginin ve hoşgörünün tüm gönüllere hakim olduğu, birlik ve beraberliğin sınırsız yaşandığı, yediden yetmişe herkesin kucaklaştığı müstesna günlerdir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını layıkıyla idrak etmenin mutluluğunu yaşadık. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."