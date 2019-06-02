Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı'na doğru
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramı'na doğru

1 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı'na doğru, System.String[]
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Asya, mesajında, ramazan ayında elde edilen manevi değerlerin daha sonrada devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.
Güzel ilişkilerin yaşandığı, paylaşımın arttığı ve muhabbetin güçlendiği bir ramazan ayının sonuna geldikleri ifade eden Asya, şunları kaydetti:
"Bayramlar huzurun paylaşıldığı günlerdir. Sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı ve merhamet duygularının güçlendiği yeni bir Ramazan Bayramı'na erişmenin huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nda nefsimizin ve bencilliğimizin bizi yönlendirmesine fırsat vermeden kırgınlıkları, dargınlıkları zihnimizden ve davranışlarımızdan söküp atmalıyız. Bayramlar bizleri aynı dinin, aynı inancın neşesinde birleştiren, iman kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ile huzurumuzun tesisine vesile olmasını diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:41 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı Kuşadası'nda bayram hareketliliği

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 12:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]