Ramazan Bayramı'na doğru

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Taşar, mesajında, bayramların yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.
Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günler olduğunu kaydeden Taşar, şöyle devam etti:
"Bu vesileyle de milletimiz, ramazan ayı boyunca şanlı tarihinin derinliklerinden getirdiği sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerini sergilemektedir. Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları anlam ve önemine uygun kutlamalıyız. Bayramların getirdiği barış ve huzur ortamının değerini iyi bilmeliyiz. Özellikle bayram günlerinin kazandırdığı alışkanlıkla tüm yaşamımızda iyiye ve güzele yönelmeli, insanlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Umudumuzu canlı tutmalı, sorunlarımızı birlik içinde aşabileceğimize olan inancımızı korumalıyız."
Taşar, dini bayramların, Müslümanlar arasında sevinç, coşku ve barış rüzgarlarının dalga dalga yayıldığı ulvi bir atmosfer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu anlamda, idrak etmekte olduğumuz Ramazan Bayramının çok derin ve etkili bir nüfus alanı vardır. Bayramlar, sabır ve emek sınavını kazanmanın bir müjdesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Bitlisli hemşehrilerim ile aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli hemşehrilerimin küçükten büyüğe hepsine sevgi ve saygılarımı iletiyor, ailenizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum."