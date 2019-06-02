Ramazan Bayramı'na doğru

AK Parti Edirne Milletvekili
ve MKYK Üyesi Dr. Fatma Aksal
, Ramazan Bayramı
nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Aksal, mesajında birlik ve beraberliğin temel unsurlarından biri olan Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.
Bayramların huzur, dostluk, sevgi, saygı, barış ve hoşgörünün pekişmesine neden olduğunu ifade eden Aksal, mesajında şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin bu mübarek günleri, maneviyatına uygun olarak en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Bayram sevinci yaşanırken gerek terör eylemlerinin gerek bölgedeki ve dünyanın uzak köşelerindeki insanlık trajedilerinin, yüreklerde burukluk yarattı. Acılar ne kadar büyük olursa olsun milletimiz ve devletimiz terör eylemleri karşısında dimdik durarak, mücadele kararlılığını sürdürecek, birlik ve bütünlüğümüzü tehdit edenlere en güzel cevabı verecektir. Ülkemizde barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamının sürekliliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın yarınlara güvenle bakabilmesi birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Türkiye
'nin gelişmesini engellemeye, halkın huzur ve esenliğini bozmaya çalışanlara asla izin verilmeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, bayramınızı kutluyorum."
Milletvekili Aksal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak
'ın kuzeyinde bölücü terör örgütlerine yönelik,"Pençe Operasyonu" başlattıklarını anımsatarak, "Kahraman ordumuzun başta tüm kademedeki komutanları olmak üzere, Mehmetçiklerimizi gösterdikleri fedakarlıklar ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Aynı zamanda görev başındaki diğer fedakar tüm güvenliklerinin bayramını tebrik ediyorum. Allah tekrarına kavuştursun." ifadelerini kullandı.