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Ramazan Bayramı'na doğru

1 saat önce

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Çopuroğlu, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar birlik ve beraberliğin en üst seviyelere ulaştığı, küskünlerin barıştığı, sevgi ve kardeşlik duygularının daha çok pekiştiği müstesna günlerdir. Ramazan ayının, huzur ve bereket ile geçirerek sonuna geldiğimiz şu günlerde rabbim, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmeyi nasip etsin."
Başkan Tok'tan bayram mesajı
MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bayramda büyüklerin hürmetle hatırlanacağını, küçüklerin sevgiyle karşılanacağını, ikramlarla ve karşılıklı güzel dileklerle sevgi bağlarının daha da güçleneceğini belirten Tok, şunları kaydetti:
"Mübarek bayram günlerinin mehabetine uygun olarak, kardeşlik duygularımız perçinlenecek, aziz milletimizin arasına ekilmeye çalışılan nifak tohumları yeşerme imkanı bulamadan kuruyup gidecektir. Öpülen her el, okşanan her yanak, bir araya gelen her kalp, çözülen her itilaf karşımızda tüm heybetiyle duran sorunları aşmamızda bize çok değerli katkılar sağlayacaktır. Ayrılma ve çözülme taraftarlarına, çatışma ve kaos özlemi çekenlere karşı vatanımızın her yöresindeki muhterem vatandaşlarımız el ele vererek saflarını sıkılaştıracaklar ve habis niyetlilere asla geçit vermeyeceklerdir. Milletimizin hiçbir kesimini ötekileştirmeden, birlik içinde ve kardeşçe kutlayacağımız daha nice bayram günlerine ulaşmayı ve son anayurdumuzda tam bağımsız bir şekilde yaşamak için herkesin üzerine düşen tarihi sorumluluğu eksiksiz yerine getirmesini temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:13 Kaynak: AA
AK Parti, Ramazan Bayramı, Güncel
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