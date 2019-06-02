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Ramazan Bayramı'na doğru

46 dakika önce

İŞ/Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

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HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Promet, mesajında Ramazan Bayramı'nın Türkiye'ye, çalışanlara ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.
On bir ayın sultanı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olarak kabul edilen bir ramazan ayını daha tamamladıklarını ifade eden Promet, açıklamasında şunları kaydetti:
"Ramazan ayı, rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın en üst seviyelere çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir aydır. HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanlığı olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramını en içten duygularımızla kutlar, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde işimiz ve aşımızın güvencede olduğu nice bayramlara ulaşmayı temenni ederiz."
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:16 Kaynak: AA
Hizmet İş Sendikası, Ramazan Bayramı, Güncel
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