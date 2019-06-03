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Ramazan Bayramı'na doğru

37 dakika önce

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masis Yontan, "Ramazan Bayramı'nın, barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü gibi değerleri yaşam biçimi olarak benimsememize, ayrımcılığın ve şiddetin yaşanmamasına, insanlığın geleceğini tehdit...

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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masis Yontan, " Ramazan Bayramı'nın, barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü gibi değerleri yaşam biçimi olarak benimsememize, ayrımcılığın ve şiddetin yaşanmamasına, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunların çözülmesine, barışın egemen olmasına vesile olmasını arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yontan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın Türkiye, dünya ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diledi.
Hoşgörü, bereket, affetme ve sabır ayı olan ramazanın ardından, birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevinçlerin ve mutluluğun paylaşıldığı bir bayramı daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yontan, şunları kaydetti:
"Karşılıklı saygı ve sevgiyi yücelten bayramlar, dargınlık ve kırgınlıkların bir yana bırakılarak güzelliklerin paylaşıldığı, sevgi ve saygının arttığı, insanların birbirlerine yakınlaştığı bir ortam oluşturur. Ramazan Bayramı'nın, barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü gibi değerleri yaşam biçimi olarak benimsememize, ayrımcılığın ve şiddetin yaşanmamasına, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunların çözülmesine, barışın egemen olmasına vesile olmasını arzu ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:39 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Ekonomi
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