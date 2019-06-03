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Ramazan Bayramı'na doğru

1 saat önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kazasız, belasız bir bayram geçirilmesini dileğinde bulunarak, "Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum.

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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kazasız, belasız bir bayram geçirilmesini dileğinde bulunarak, "Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Apaydın, yazılı açıklamasında, 11 ayın sultanı, rahmet ve bereketin sembolü ramazan ayını tamamlayarak mübarek Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Ramazan ayının dayanışmayı, yardımlaşmayı ve paylaştıkça çoğalmayı hatırlattığına dikkati çeken Apaydın, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı'nda da bu güzel duyguların sürmesini, huzur ve mutluluk içinde, kazasız, belasız bir bayram geçirilmesini temenni ediyorum. Bu duygularla Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu mübarek günlerin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum. Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:45 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Ekonomi
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