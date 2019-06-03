Ramazan Bayramı'na doğru

Denizli
Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Karahan, yazılı mesajında bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğunu belirtti.
Karahan, mesajında "Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, nefsimizin ve bencilliğimizin bizi yönlendirmesine fırsat vermeden kırgınlıkları, dargınlıkları zihnimizden ve davranışlarımızdan söküp atmalıyız. Büyük Türk milletinin en güzel hasletlerinden olan, yardım etmek, kim olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin güçsüzün, muhtacın yanında olmak anlayışıyla, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, bitap düşmüş yürekleri onarmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle, bayram sevincimize onları da ortak etmeliyiz. Bu mübarek bayram, inşallah, asırlardan bu yana var olan bu sevgi kültürünü, bu hoşgörü kültürünü yeniden tazeleme, daha da güçlendirme vesilesi olur." ifadelerini kullandı.
Zolan'ın mesajı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, yayımladığı yazılı mesajında bayramların kardeşlik, hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.
Bayramların pek çok güzel duyguyu içerisinde barındırdığını vurgulayan Zolan, mesjında şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı, kardeşliğin, hoşgörünün, sevginin, birlik ve beraberliğin pekiştiği günlerimizdendir. Bu bayram, herkesin birbirine sevgi ve hoşgörü ile baktığı, paylaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirdiği anları yaşamalıyız. Bu özel günleri çok iyi değerlendirerek dargınlıklara ve küslüklere son vermeli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmeli, onların sıkıntılarını paylaşmalıyız. Akraba, dost, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi insanlarımızı ziyaret etmeli, onların gönüllerini alıp, bayram sevincini doyasıya yaşamalıyız. Bugün bu mübarek günleri huzur ve güven içinde idrak edebiliyorsak bunu, ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Vatanı ve milleti için kanını döken tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."