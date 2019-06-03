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Ramazan Bayramı'na doğru

9 dakika önce

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Balta, mesajında, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek, rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'i büyük bir huşu içerisinde idrak edip bayramına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu bir arada yaşadıklarını belirtti.
Bayramların yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların sona erdiği en müstesna günlerden biri olduğuna işaret eden Balta, şunları kaydetti:
"Ramazan ayının gönlümüzü ve ruhumuzu saran manevi atmosferinin ardından Ramazan Bayramına kavuşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız içinde barındırdıkları kardeşlik ve dostluk bağlarıyla asırlar boyu milletimizi hep birbirine kenetlemiş ve gönüller arasında birleştirici bir güç olmuştur. Bayramlar birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz için en önemli vesilelerdir. Dargınlıkların sona erdiği, kimsesizlerin ve yaşlıların yalnız kalmadığı, yardım elinin ihtiyaç sahiplerine yürekten uzatıldığı, ulusça coşku içerisinde geçireceğimiz huzur dolu bir bayram olmasını diliyorum. Bu kutsal günleri en iyi şekilde değerlendirip birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek kenetlenmek ve ülkemizin gelişmesi, kalkınması için çalışmak zorundayız."
Balta, İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların bir an önce sonra ererek burada yaşayanların huzur ve refaha kavuşmasının en büyük temennilerinin başında geldiğini vurgulayarak, "Tüm bu duygu ve düşüncelerle yurdumuzun çeşitli bölgelerinde canları pahasına terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin ve tüm Trabzonlu hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın milletimize, İslam alemine ve insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:08 Kaynak: AA
Huzur, Ramazan Bayramı, Güncel
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