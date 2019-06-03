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Ramazan Bayramı'na doğru

1 saat önce

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kaya, mesajında, dini bayramların sadece dini vecibelerin yerine getirildiği günler değil, aynı zamanda insanların bir araya geldiği, dargınların barıştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, huzurun, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu çok özel zamanlar olduğunu belirtti.
Dayanışmaya, paylaşmaya, yardımlaşmaya vesile olan, hatalarla yüzleşme ve özeleştiri yapma fırsatı tanıyan bugünleri iyi değerlendirmek gerektiğine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:
"Ortadoğu'da emperyalistlerin sömürüsü, şiddet ve savaş sarmalı altında yaşayan Müslüman alemi maalesef dini bayramlarını bayram tadında geçirememekte ve bölgedeki huzursuzluk her geçen gün giderek artmaktadır. Türkiye olarak bu kötü gidişatı durduracak iradeyi ortaya koymalıyız. Ülkemizi yönetenlerin milletimizin iradesine saygı duyması iftiradan, yalandan uzak durması gerekir. Toplumu ayrıştıran nefret dilinden vazgeçilmeli, her kesimi kucaklayan sevgi ve barış dili kullanılmalıdır. Ülkemizin ve milletimizin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm üretmek için iktidarın ve muhalefetin birlik ve beraberlik içinde hareket edebileceği bir siyasi iklimi oluşturmalıyız. Ortak aklı egemen kılarak adaletten, hukuktan, demokrasiden ayrılmamalıyız. Ancak o zaman ülkemizde huzuru, refahı ve barışı hakim kılabilir, bayram ruhunu yılın her günü yaşayabiliriz. Yoksulluğun ve gelir adaletsizliğinin olmadığı daha huzurlu, daha mutlu ve daha adil bir dünyada yaşamamız arzusu ile Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, ülkemize ve milletimize bolluk, bereket ve huzur getirmesi temennisiyle tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:23 Kaynak: AA
Trabzon, Cumhuriyet Halk Partisi, Ramazan Bayramı, Güncel
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