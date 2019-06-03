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Ramazan Bayramı'na doğru

1 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, bolluk, bereket ve huzur ikliminin doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı bir ramazan ayının daha geride bırakıldığını belirtti.
Birlik ve beraberliğin pekişmesine, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ikliminin oluşmasına vesile olan Ramazan Bayramı'na huzur ve güven ortamında ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan Ustaoğlu, bayramların insani, vicdani ve dini güzelliklerin birlikte paylaşıldığı, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların ve küskünlüklerin unutulup, herkesin kucaklaştığı paylaşma ve dayanışma günler olduğunu kaydetti.
Ustaoğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan diliyor, Trabzonlu hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:49 Kaynak: AA
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