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Ramazan Bayramı'na doğru

58 dakika önce

Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Çevik, mesajında, Trabzon'da halkın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için İl Emniyet Müdürlüğünce tüm emniyet tedbirlerinin alındığını belirterek, teşkilat mensuplarının 24 saat görev başında olacağını ifade etti.
Çevik, yaşanabilecek her türlü asayiş, güvenlik, trafik ve yardımla ilgili ihbar, şikayet talepleri için 155 Polis İmdat Hattı'nın her an halkın hizmetinde olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu duygu düşüncelerle başta Trabzonlu hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle yad ediyor, bayramın tüm İslam alemine huzur ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:01 Kaynak: AA
Huzur, Trabzon, Ramazan Bayramı, Güncel
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