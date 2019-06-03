Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı'na doğru
Son Dakika Güncel Haber

Ramazan Bayramı'na doğru

1 saat önce

AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı'na doğru, System.String[]
AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bağış, mesajında, bayramların insani ve dini güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, kardeşlik, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Ramazan ayı boyunca halkımızla beraber iç içe olduk. Gönül sofralarına konuk olduk. Kimseyi incitmeden, onurunu kırmadan İhtiyaç sahibi olanlara elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Ramazan ayı boyunca İl teşkilatımıza gelen her vatandaşımızı ağırladık. Sorunlarını çözmeye gayret gösterdik. Ramazan ayının manevi duygularıyla hareket ederek yetim ve kimsesizlere kol kanat olmaya çalıştık. Bu ülkede farklılığımızı zenginlik olarak görüp, barış, hoşgörü ve kardeşlik içerisinde yaşamalıyız.? Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizin ruhlarını rahmetle yad ederken, bölgemizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:20 Kaynak: AA
Artuklu, AK Parti, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak 3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok AK Parti'den YSK'nın seçim kurulu kararına itiraz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:38:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Bayramı'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]