Ramazan Bayramı'na doğru

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Dağlı, mesajında, rahmet ve bereketin paylaşıldığı, manevi güzelliklerin en üst seviyede yaşandığı ramazan ayının bitimiyle yardımlaşma ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı bir Ramazan Bayramı'na daha erişmenin, sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, kardeşlik ve dayanışma iklimini daha da güçlendirmek, küslükleri ortadan kaldırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek için önemli bir fırsat olduğunu işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu özel günlerde, başta aile büyüklerimiz ve yakınlarımız olmak üzere, ihtiyaç sahiplerini ve kimsesizleri, öksüz ve yetim çocukları, yaşlı ve hastaları, şehit yakınlarını ve gazilerimizi ziyaret ederek ilgi ve şefkatimizi hissettirmek, bayram sevincini ve coşkusunu onlarla paylaşmak en önemli sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli halkımızın ve tüm mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Faruk Özlü de bir ramazan ayını daha bitirdiklerini ve bu kutlu günleri bayramla taçlandırmanın huzur ve mutluluğunu paylaştıklarını aktardı.

Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Özlü, "Küslerin barıştığı, özlemlerin giderildiği, tuttuğumuz oruçların mükafatını aldığımız bu Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine sevgi, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramın özellikle İslam coğrafyasında acı içinde, umutsuzluk ve gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimiz için hayırlı kapıların açılmasına vesile olmasını diliyor, başta Düzceli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve İslam coğrafyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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