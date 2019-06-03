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Ramazan Bayramı'na doğru

1 saat önce

Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, D-100 karayolu üzerinde trafik uygulaması yapan ekipleri ziyaret etti.

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Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, D-100 karayolu üzerinde trafik uygulaması yapan ekipleri ziyaret etti.

Bayramı öncesi, D-100 karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan trafik yol uygulamasını yerinde inceleyen Kaymakam vekili Partal, durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcular ile bir süre sohbet etti.

Araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Partal, İçi?leri Bakanlığı tarafından başlatılan ve aileleriyle seyahat eden çocukların anne ve babalarının sürüşlerini değerlendireceği, trafik karnesi hakkında bilgi vererek çocuklardan karneleri doldurmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:43 Kaynak: AA
Polis, Suşehri, Güncel
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