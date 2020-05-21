Ramazan Bayramı'na doğru - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığına sağlık, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle aynı iftar sofralarında buluşamadıklarını ifade eden Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı saran virüs salgını nedeniyle zor günler geçirdik. Ama yaşadığımız tüm bu süreç dayanışma ve yardımlaşmamıza engel olamadı. Bizi biz yapan ortak değerlerimizle yardımlaşma ve dayanışmamız ramazan ayında en üst seviyeye ulaştı. Kovid-19 salgını nedeniyle gelirinden olan ya da geliri azalan vatandaşlarımıza yardım eli uzattınız, onların kalbine dokundunuz, yaralarını sardınız. Edirne Belediyesi olarak hizmete sunduğumuz Edirne İMECE ve Askıda Fatura uygulamamıza destek veren tüm hemşehrilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu uygulamalarımız devam edecek.

Arife gününden, bayramın son gününe kadar ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu bayram sevdiklerimizle bir araya gelemeyeceğiz. Uzun süredir çocuklarını, torunlarını kucaklayamayan büyüklerimiz üzülmesin. Gelecek bayramları hep birlikte kutlayabilmek için sizlerin ve bizlerin sağlığı için bu bayram evlerimizdeyiz. Sağlıklı günlerde tekrar buluşacak, sevdiklerimize kucak dolusu sarılacağız. Çocuklarımız yine sokaklarımızı renklendirecek. "

- Bayram boyunca sokaklar dezenfekte edilecek

Edirne Belediyesi bayram süresince cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada,Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 51 araçla arife günü ve bayram süresince faaliyette olacağını belirtti.

Bu bayram İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, pandemi nedeniyle evlerde olacaklarını hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Genelge kapsamında belediyemizin temizlik, cenaze, itfaiye, ambulans, su ve kanalizasyon işleri devam edecek. Bu birimlerde görevli personelimizden ekiplerimizi oluşturduk. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz arife günü ve bayram süresince dezenfekte çalışmalarımızı aynen sürdürecek. Bayram süresince sokaklar boş olacak. Ana güzergahlar ve yollarda dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz."