Ramazan Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, Müslümanların kaynaşmasına vesile olan bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını ifade etti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlatan Akın, ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.



Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 23-24-25 ve 26 Mayıs günlerinde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan ekiplerle vatandaşların yanında olacaklarını vurgulayan Akın, "Saygıdeğer Kırşehirli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu da toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, barış ve huzurun egemen olduğu bayramların, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günleri bir nebzede olsa unutturduğunu belirtti.

Milletvekili Mustafa Kendirli de milletçe sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi güzellikleri içerisinde barındıran mübarek ramazan ayını uğurlayarak, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Milletvekili Metin İlhan da koronavirüs salgınının, tüm dünyayı etkisi altına alarak alışkanlıkları, standartları ve hayat akışını değişime uğrattığını anımsatarak, "Salgın nedeniyle sosyal ve ekonomik yıpranmaların son bulacağı, kardeşliğin ve barışın egemen olduğu, paylaşmanın arttığı nice günlere doğru hep birlikte yol almaya devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.