Ramazan Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şenay, mesajında, ülke ve millet olarak dayanışma ve paylaşmanın ön plana çıktığı ramazan ayını geride bırakırken sevginin, hoşgörünün ve vefanın ifadesi olan Ramazan Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İçinde sayısız güzellikleri barındıran bayramların insanları bir birine yakınlaştıran, kucaklaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren çok anlamlı günler olduğunu vurgulayan Şenay, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını dolayısıyla bu bayramı önceki yıllarda kutlanan bayramlara nazaran buruk ve hüzünlü giriyor olsak da gelecek bayramlar adına ümitliyiz. Kucaklaşmayı, sarılmayı, fiziksel bayramlaşmayı, el sıkışmayı yine bu bayram erteliyor olsak da manevi duygularımız bizi güçlü tutacaktır. Toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değeri iyi bilinmeli ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun değerlendirmeli ve salgın nedeniyle konulan kurallara uygun şekilde hareket etmeliyiz. Milletimizin, Kavaklı hemşehrilerimin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyorum."