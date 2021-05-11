Ramazan Bayramı'na doğru - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, mesajında, bayramların sevinç ve mutluluk içinde kutlanan ve birlik ve beraberliği sembolize eden özel günler olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayının bu yıl da mahzun geçirildiğini ve kavuşulacak bayramın da buruk bir şekilde kutlayacağını kaydeden Şentürk, "Gelecek bayramları hep birlikte kutlayabilmek, bayram sofralarımızda yine beraber olabilmek, sevdiklerimizle kucaklaşabilmek için bu bayramda da evlerimizdeyiz. Bayramın neşesini, huzurunu ve mutluluğunu hanelerimizden eksik etmeyelim. Gönüllere mesafenin olmadığını hatırlayarak, gönlümüzdeki sevgi ve saygıyı paylaşmak, bayramı anlamına uygun yaşayabilmek ve yaşatabilmek için, akraba, eş ve dostlarımızı uzakları yakın edecek telefonlarla veya görüntülü arayalım." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlere hassasiyetle uyma çağrısını yineleyen Şentürk, "Kovid-19 salgınından, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak için salgına karşı duyarlı davranalım. Bu zor günleri göstereceğimiz gayret ve sabırla, dayanışma içinde hep birlikte geride bırakalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramının tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini, koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerin geride kalmasını, sevdiklerimizle birlikte daha nice bayramlar geçirmemizi temenni ediyorum." dedi.