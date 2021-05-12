Ramazan Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kayseri'de milletvekilleri, belediyeler ve siyasi parti temsilcileri Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy mesajında, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı ramazanın ardından bayrama kavuşulduğunu belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kovid-19 salgını nedeniyle içerisinden geçilen süreçte bayramların da farklı yaşandığını ama en kısa sürede eski bayram coşkusunun toplumca kavuşulacağına inandığını aktardı.???????

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise dini bayramların dayanışma, birlik ve beraberliğin yoğun bir şekilde yaşandığı müstesna günler olduğunu belirterek, "Yüzyıllardır insan sevgisi ve hoş görünün egemen olduğu İslam coğrafyasında bayramlar kardeşlik bağlarının güçlenmesi için her zaman bir vesile olmuştur." ifadesini kullandı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok da ramazan ayı boyunca kardeşlik iklimini, dayanışmayı ve yardımlaşmayı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, Müslümanların bayram sevincini kana bulayan vandal devlet İsrail'i de Allah'ın "Kahhar" ismiyle kahretmesini diledi.